Шольц рассказал о помощи Германии в переговорах между Россией и Украиной

Канцлер ФРГ Шольц: Германия доносит позицию ЕС и НАТО по ситуации на Украине до России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия помогает переговорам России и Украины, как может. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Берлин в данной ситуации доносит до Москвы позицию Европейского союза (ЕС) и НАТО по ситуации на Украине. Он отметил, что это служит поддержанию переговорных возможностей Украины. «Но Украина должна решать, какой результат она примет или нет. Это не наше дело и никого другого», — подчеркнул канцлер.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин выступает против отправки каких-либо военных Североатлантического альянса на Украину. Он подчеркнул, что канцлер Германии, а также французский и американский президенты неоднократно говорили о том, что никакой персонал или солдат НАТО не будут высланы за пределы альянса.

