Сумку Prada в виде авоськи за 270 тысяч рублей высмеяли в сети

Сетчатую сумку марки Prada с дизайном авоськи из IKEA подвергли критике в сети

Австралийка попыталась продать дорогую сумку люксового бренда Prada с нелепым дизайном и подверглась критике в сети. На информацию, размещенную в Facebook, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница штата Квинсленд опубликовала пост, в котором объяснила, что решила выставить на продажу сетчатую сумку упомянутой марки, поскольку ей разонравился дизайн изделия, стоимость которого составляет 2,5 тысячи долларов (270 тысяч рублей). «Приобрела последнюю сумку в Австралии, но поняла, что это была ошибка», — высказалась женщина.

Пользователи сети, в свою очередь, высмеяли попытку продавца реализовать товар. Комментаторы обратили внимание на то, что аналогичная бежевая сумка в виде авоськи представлена в ассортименте шведского магазина IKEA. Известно, что цена товара под названием «Кунгсфорс» составляет 499 рублей.

«Какой идиот будет платить 2,5 тысячи долларов за авоську?», «Мир сошел с ума», «Просто сумасшествие. Производство такой сумки стоит максимум 20 долларов (2165 рублей)», «Я могу сделать такую сумку бесплатно», «Никогда не понимала, как бренды выставляют такие высокие ценники на подобные вещи. Еще и покупатели находятся», — пошутили юзеры.

В феврале нелепый дизайн вещи Louis Vuitton за полмиллиона рублей стал объектом насмешек. Речь идет о свитшоте синего цвета, к которому прикреплены 14 объемных аппликаций в виде детских игрушек, в частности, лягушки, фламинго, лобстеры, крысы, обезьяны, панды и другие животные. Отмечается, что стоимость вещи на сайте люксового бренда составляет 575 тысяч рублей.