СК оценит призывы украинского журналиста убивать русских детей

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать призывы журналиста с Украины убивать русских детей

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку прозвучавшим в прямом эфире украинского телеканала призывам убивать русских детей. Об этом сообщается на сайте СК.

В сообщении ведомства указано, что телеведущий Фахрудин Шарафмал является типичным представителем украинского национализма. В ведомстве отметили, что следствие проведет все необходимые мероприятия в расследовании в соответствии с законодательством.

Ранее Шарафмал в эфире телеканала «24» объявил о смерти своего друга-военного и процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Более того, журналист призвал к геноциду русских. Позже Шарафмал извинился за свои высказывания.

К ведущему уже обратился глава Крыма Сергей Аксенов. Он осудил призыв украинского журналиста и подчеркнул, что тот повел себя как «собака». «Передаю просто — мы тебя найдем. (...) Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», — заявил глава Крыма.