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Глава Крыма обратился к призывающему убивать русских детей журналисту

Глава Крыма Аксенов пообещал найти призвавшего убивать русских детей журналиста Шарафмала
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал, который призывал к убийству русских детей в прямом эфире, будет найден, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Его обращение к журналисту приводит РИА Новости в среду, 16 марта.

Аксенов осудил призыв украинского журналиста. По мнению главы Крыма, мужчины должны воевать с мужчинами.

Шарафмал повел себя как «собака», подчеркнул Аксенов. «Передаю просто — мы тебя найдем. (...) Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», — заявил глава Крыма.

Накануне украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24» процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Более того, журналист призвал к геноциду русских, передает РИА Новости.

Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил западные страны в частном использовании русофобии.

По мнению главы СВР, пробуксовка либерального проекта привела к русофобии со стороны Запада.

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Анна Щербакова
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