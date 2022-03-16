Глава Крыма обратился к призывающему убивать русских детей журналисту

Глава Крыма Аксенов пообещал найти призвавшего убивать русских детей журналиста Шарафмала

Украинский ведущий Фахрудин Шарафмал, который призывал к убийству русских детей в прямом эфире, будет найден, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Его обращение к журналисту приводит РИА Новости в среду, 16 марта.

Аксенов осудил призыв украинского журналиста. По мнению главы Крыма, мужчины должны воевать с мужчинами.

Шарафмал повел себя как «собака», подчеркнул Аксенов. «Передаю просто — мы тебя найдем. (...) Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», — заявил глава Крыма.

Накануне украинский ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24» процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей. Более того, журналист призвал к геноциду русских, передает РИА Новости.

Ранее председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил западные страны в частном использовании русофобии.

По мнению главы СВР, пробуксовка либерального проекта привела к русофобии со стороны Запада.