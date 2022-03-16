Путин отреагировал на удар украинской ракетой по центру Донецка

Путин назвал кровавым терактом удар украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка

Президент России Владимир Путин назвал кровавым терактом удар украинской ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Его слова приводит ТАСС.

«Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек», — подчеркнул глава государства. По его словам, подобные обстрелы продолжаются все последние дни. Украинские военные, добавил президент, бьют без разбора по площадям, «как фашисты, которые в последние дни третьего рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв».

Путин уточнил, что особенно поражает запредельным цинизмом «беспардонная ложь» Украины о том, что Россия запустила свою ракету по Донецку. «Это просто какая-то моральная и нравственная деградация, полное расчеловечивание», — резюмировал глава государства.

Ракетный удар по Донецку произошел 14 марта примерно в 11:30 по московскому времени. По информации Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), ракету «Точка-У» запустили военные 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).