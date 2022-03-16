Северная Корея запустила неопознанный снаряд

NHK: КНДР запустила неопознанный снаряд, предположительно баллистическую ракету

Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда, предположительно, это была баллистическая ракета. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в Минобороны Японии, передает РИА Новости.

Это уже десятый пуск со стороны Пхеньяна в 2022 году. При канцелярии японского премьера Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб, который собирает информацию о возможном ущербе и анализирует поступающие данные.

Запуск ракеты произошел приблизительно в 09:30 по местному времени (03:30 мск) из района Сунан, отмечает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов. По его оценкам, пуск неопознанного снаряда оказался неудачным.

Ранее высокопоставленный чиновник в США заявил, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Он назвал «серьезной эскалацией» и отметил, что Вашингтон «решительно осуждает» Пхеньян за эти испытания.

