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Крупная российская авиакомпания начнет летать в Казахстан на SSJ-100

Red Wings с 19 марта начнет летать из Москвы в Нур-Султан на Sukhoi Superjet 100

Фото: Shutterstock

Один из крупнейших отечественных перевозчиков, авиакомпания Red Wings, с 19 марта начинает совершать полеты в Казахстан на отечественных самолетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Полеты в Алма-Ату и Нур-Султан будут выполняться из аэропорта Домодедово на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) вместимостью 100 кресел по понедельникам, средам и субботам. В компании уточнили, что первый рейс в столицу Казахстана стартует 19 марта. Полеты в Алма-Ату начнутся с 22 марта и будут выполняться по вторникам и четвергам.

Отмечается, что самолеты SSJ-100 принадлежат отечественным лизинговым компаниям, зарегистрированы в российским авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы страховыми компаниям в России.

Ранее стало известно, что Red Wings с 17 марта также начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на лайнерах Sukhoi Superjet 100. Рейсы будут выполняться из аэропорта Домодедово по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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Валентина Процкова
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