Женщина около года не снимала наращенные волосы и жила с плесенью на голове

Женщина девять месяцев не снимала наращенные пряди и столкнулась с плесенью на голове

Женщина около года не снимала наращенные в салоне красоты искусственные волосы и столкнулась с неприятными последствиями. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных кадрах парикмахер из Нью-Йорка Эстер Юабова (Ester Yuabova) объяснила, что к ней обратилась клиентка с просьбой удалить искусственные волосы, с которыми она прожила девять месяцев. Мастер отметила, что максимальный срок носки таких прядей составляет полгода. В связи с этим, локоны женщины спутались у корней, и Юабова потратила три часа, чтобы решить проблему.

Кроме того, парикмахер отметила, что волосы клиентки покрылись плесенью и издавали неприятный запах. «Пожалуйста, не носите наращенные пряди так долго и расчесывайте их как можно чаще! Этот запах до сих пор преследует меня во сне!» — пожаловалась американка.

В итоге парикмахеру удалось распутать, вымыть и уложить волосы клиентки. После процедуры ее пряди стали гладкими и блестящими. «Кто-то другой на моем месте просто вырезал бы эти узлы и не стал бы приводить их в порядок», — подчеркнула Юабова.

Ролик стал вирусным и набрал 13 тысяч просмотров. Пользователи сети поддержали мастера в комментариях под постом. «Я даже представить не могу, что ты испытала», «Как она не замечала запах от самой себя?», «Любой другой бы отрезал это дерьмо», «Пожалуйста, скажи мне, что ты получила хорошие чаевые!» — писали юзеры.

В январе наращенные за десятки тысяч рублей волосы разочаровали девушку. Пользовательница TikTok с никнеймом journeymontana2 разместила короткий ролик, в котором рассказала о своем неудачном опыте посещения салона красоты. На кадрах она появилась с собранными в хвост длинными волосами. Повернувшись спиной к камере, героиня материала продемонстрировала, что мастер по наращиванию волос выполнила свою работу некачественно.