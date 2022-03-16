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Токаев призвал запретить заниматься политикой родственникам президента

Токаев предложил запретить родственникам президента занимать политические госдолжности

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить родственникам президента занимать государственные должности. Об этом он заявил в послании к народу, передает РИА Новости.

Глава государства, считает Токаев, должен выступать незыблемым гарантом равенства для всех граждан, а поэтому его ближайшие родственники не будут заниматься политикой. Им, отмечает президент, будет законодательно запрещено занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

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Ранее Токаев призвал сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Такая система, считает он, обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, глава государства предложил законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии во время нахождения на посту.

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Алиса Реброва
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