Токаев призвал запретить заниматься политикой родственникам президента

Токаев предложил запретить родственникам президента занимать политические госдолжности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить родственникам президента занимать государственные должности. Об этом он заявил в послании к народу, передает РИА Новости.

Глава государства, считает Токаев, должен выступать незыблемым гарантом равенства для всех граждан, а поэтому его ближайшие родственники не будут заниматься политикой. Им, отмечает президент, будет законодательно запрещено занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе.

Ранее Токаев призвал сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Такая система, считает он, обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, глава государства предложил законодательно запретить президенту быть членом какой-либо партии во время нахождения на посту.

