Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане и дать больше полномочий парламенту

Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев предложил сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Об этом он заявил, выступая с посланием к народу на совместном заседании парламента, передает ТАСС.

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом», — заявил Токаев.

По его мнению, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Глава государства также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время нахождения на посту. Это, считает Токаев, повысит политическую конкуренцию и обеспечит равные условия для развития всех партий в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перенести общественные дискуссии с площадей и социальных сетей в парламент. По его мнению, фракции мажилиса (нижней палаты) казахского парламента должны пользоваться не только депутатскими запросами, но и прибегать к общественным слушаниям и публичным дебатам.