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Президент Казахстана предложил поднять вопрос доверия к членам правительства

Президент Казахстана Токаев призвал перенести дискуссии с площадей в парламент
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал перенести общественные дискуссии с площадей и социальных сетей в парламент. Об этом он высказался на внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан», передает Tengrinews.

Токаев заявил, что депутатским фракциям в мажилисе (нижней палате) казахского парламента необходимо активизироваться и взять на себя организацию диалоговых площадок. «Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и с городских площадей в стены парламента и маслихатов (местных представительных органов власти — прим. "Ленты.ру")», — добавил он.

По мнению главы государства, фракции мажилиса должны пользоваться не только депутатскими запросами, но и прибегать к парламентским и общественным слушаниям, а также публичным дебатам. «Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам (главам местных исполнительных органов власти — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Токаев поддержал предложение о переименовании партии «Нур Отан» («Свет Отечества») в «Аманат» («Завет предков»). При этом глава республики отметил, что трансформация политсилы не должна ограничиваться лишь сменой названия, и призвал полностью изменить партию с учетом запросов общества.

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Георгий Нестеров
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