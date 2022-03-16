В Румынии тысячи работников остались без зарплат из-за санкций против России

На предприятиях TMK Artrom в Румынии работники не получили зарплат из-за санкций против РФ

Около 2,4 тысячи работников в Румынии остались без заработной платы из-за санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на «Радио Румынии».

Речь идет о работниках на двух предприятиях трубопрокатной компании TMK Artrom в городах Решица и Слатина, принадлежащих российской Трубной металлургической компании (ТМК). На них повлияли санкции, введенные против России Евросоюзом. Люди не получили обещанных зарплат.

«Компания располагает необходимыми фондами, однако из-за конфликта на Украине ее банковские счета были блокированы», — подчеркнул профсоюзный лидер предприятия в Слатине Корнел Штефэнеску. Из-за этого появились проблемы и с оплатой за электроэнергию.

Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции, которая началась 24 февраля. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Москва преследует на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.