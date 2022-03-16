Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Румынии тысячи работников остались без зарплат из-за санкций против России

На предприятиях TMK Artrom в Румынии работники не получили зарплат из-за санкций против РФ

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

Около 2,4 тысячи работников в Румынии остались без заработной платы из-за санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на «Радио Румынии».

Речь идет о работниках на двух предприятиях трубопрокатной компании TMK Artrom в городах Решица и Слатина, принадлежащих российской Трубной металлургической компании (ТМК). На них повлияли санкции, введенные против России Евросоюзом. Люди не получили обещанных зарплат.

«Компания располагает необходимыми фондами, однако из-за конфликта на Украине ее банковские счета были блокированы», — подчеркнул профсоюзный лидер предприятия в Слатине Корнел Штефэнеску. Из-за этого появились проблемы и с оплатой за электроэнергию.

Материалы по теме:
«Родители рыдали в трубку каждый день» Истории иностранных студентов, застрявших на Украине в разгар боевых действий
«Родители рыдали в трубку каждый день»Истории иностранных студентов, застрявших на Украине в разгар боевых действий
Вчера
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Вчера

Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции, которая началась 24 февраля. Как уточнил российский лидер Владимир Путин, российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Москва преследует на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз запретил ввозить в Россию дорогие авто и ввел санкции против олигархов
Названы альтернативы картам Visa и Mastercard
Альпинист упал с высоты 200 метров и выжил
США отказались заменять российскую нефть иранской
Новый глава «Яндекса» покинул совет директоров на фоне санкций ЕС
Белый дом объяснил правила принятия решений в НАТО
Fitch понизило рейтинги 31 российского банка
В России предложили ввести госрегулирование цен на бензин
Сын известной актрисы сравнил Москву с Нью-Йорком 1990-х
Илон Маск ответил назвавшему его Илоной Кадырову
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.