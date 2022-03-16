В России не выявили случаев заболевания дельтакроном

Роспотребнадзор заявил, что случаев заболевания дельтакроном в России не выявлено

Случаев заболевания вариантом дельтакрон COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 16 марта, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из-за границы лиц.

По сведениям Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 461 745 228 подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире.

Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии, пояснил российский министр. По его словам, вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном.