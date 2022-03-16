В России не выявили случаев заболевания дельтакроном
Роспотребнадзор заявил, что случаев заболевания дельтакроном в России не выявлено
Случаев заболевания вариантом дельтакрон COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 16 марта, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из-за границы лиц.
По сведениям Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 461 745 228 подтвержденных случаев COVID-19.
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