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В России не выявили случаев заболевания дельтакроном

Роспотребнадзор заявил, что случаев заболевания дельтакроном в России не выявлено

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Случаев заболевания вариантом дельтакрон COVID-19 в России не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 16 марта, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из-за границы лиц.

По сведениям Роспотребнадзора, в мире зарегистрировано 461 745 228 подтвержденных случаев COVID-19.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил, что вариант омикрона BA.2 вскоре может стать следующим преобладающим штаммом COVID-19 в мире.

Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии, пояснил российский министр. По его словам, вакцинированные от COVID-19 имеют меньше рисков заразиться стелс-омикроном.

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Анна Щербакова
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