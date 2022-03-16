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Партию Саакашвили обвинили в лоббировании санкций против России

Власти Грузии уличили партию Саакашвили в попытке втянуть страну в конфликт с Россией

Фото: РИА Новости

Власти Грузии уличили партию бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в попытке втянуть республику в конфликт с Россией с помощью лоббистов. Об этом заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По словам Кобахидзе, в последнее время к провокационной кампании «Единого национального движения», обвиняющего Россию в агрессии и поддерживающего антироссийские санкции, присоединились иностранные лоббисты. «В течение этих дней телеканалы, принадлежащие "Национальному движению", распространили несколько заявлений таких лоббистов, в которых они призывают власти присоединиться к санкциям», — заявил глава правящей политсилы.

Кобахидзе напомнил, что после российско-грузинского конфликта в 2008 году, когда Саакашвили был во главе государства, власти не вводили санкций против России. Их также не применяли и другие государства, отметил он.

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Глава «Грузинской мечты» напомнил официальную позицию Грузии о санкциях против России. «Мы еще раз отмечаем, что введением санкций власти Грузии никак не смогут навредить России, однако это поставит под тяжелейший удар собственное население и страну», — сказал он и подчеркнул, что это решение не изменится под влиянием лоббистов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили усомнился в эффективности санкций Запада против России. По его мнению, в текущих обстоятельствах «любая эмоция, непродуманные шаги содержат очень большие риски».

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Алевтина Запольская
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