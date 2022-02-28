В Грузии усомнились в эффективности санкций Запада против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили усомнился в эффективности санкций Запада против России. Об этом он высказался во время заседания правительства, передает «Интерфакс».

Гарибашвили заявил, что западные санкции не смогут повлиять на ситуацию на Украине, и подчеркнул, что в текущих обстоятельствах «любая эмоция, непродуманные шаги содержат очень большие риски».

Ранее премьер Грузии сообщал, что присоединение Тбилиси к санкциям против Москвы может нанести ущерб национальным интересам республики. «Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?» — отметил Гарибашвили.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о введении в республике военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.