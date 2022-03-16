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Кремль ответил на вопрос о теме санкций в переговорах с Украиной

Кремль подтвердил обсуждение темы санкций с Киевом, однако не раскрывает подробностей

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль подтверждает, что тема санкций фигурирует на переговорах России и Украины, однако считает пока невозможным раскрывать подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время не хотел бы обсуждать какие-то либо детали.

«Я оставляю [обращение] без комментариев», — ответил он на вопрос журналистов о том, будет ли Москва увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций.

Ранее глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский сообщил, что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру. Российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина, добавил он.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции на Украине. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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