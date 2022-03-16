Названа не адаптировавшаяся к изменению климата страна

Шотландию назвали страной, которая не адаптировалась к изменению климата

Шотландию назвали страной, которая не адаптировалась к климатическому кризису. К таким выводам пришли в Комитете по изменению климата, который консультирует правительство Великобритании, сообщает The Guardian.

По данным экспертов, действия Шотландии в отношении глобального потепления фактически заглохли — страна не смогла адаптироваться к более влажным зимам, повышению уровню моря и экстремальным погодным явлениям, включая штормы, которые создают риски для людей и инфраструктуры.

Власти Шотландии подготовили отчет, в котором говорится, что за последние 30 лет средняя температура в стране повысилась на 0,5 градуса Цельсия, а каждое десятилетие уровень моря повышался на три сантиметра. Правительство выразило готовность решить проблему. «Но реальность такова, что эти меры не предпринимаются в необходимых масштабах и темпах», — подчеркнула председатель комитета Джулия Кинг.

В декабре 2021 года первому министру Шотландии Николе Стерджен предложили рассмотреть возможность продажи штаб-квартиры правительства страны из-за газа. Необходимость этой меры объяснили неэкологичностью дома, построенного в XX веке, а внедрять энергоэффективные технологии в историческом объекте оказалось дорого.