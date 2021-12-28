Дом правительства Шотландии захотели продать из-за газа

Первому министру Шотландии Николе Стерджен предложили рассмотреть возможность продажи штаб-квартиры правительства страны из-за газа. Необходимость этой меры объясняется неэкологичностью дома, построенного в XX веке. Внедрять энергоэффективные технологии в историческом объекте слишком дорого. Об этом сообщает Mail Online.

Стерджен уведомили о том, что перевод здания с газового отопления на экологически безопасную альтернативу обойдется в 5,8 миллиона фунтов стерлингов (575 миллионов рублей). Эксперты, проводившие оценку стоимости работ по заказу правительства Шотландии, предложили первому министру другой вариант — переезд в новый офис в Эдинбурге, где современные энергоэффективные технологии могут быть внедрены проще и экономичнее.

Согласно плану «Отопление зданий», обнародованному властями в октябре 2021-го, к концу десятилетия «подавляющее большинство зданий [в Шотландии] достигнет хорошего уровня энергоэффективности». Предполагается, что инициативу по их адаптации к современным требованиям возглавит именно правительство Стерджен. В целом к 2030 году в стране хотят перевести миллион домов на «отопление с нулевыми выбросами», приводит издание выдержку из документа. К 2045 году все здания должны быть переоборудованы. Это обойдется в 33 миллиарда фунтов стерлингов (3,3 триллиона рублей). Но на первый этап реализации инициативы правительство выделило только 1,8 миллиарда фунтов (178 миллиардов рублей).

Ранее в декабре советник президента России по климату Руслан Эдельгериев заявил, что стране следует озаботиться вопросом адаптации к изменению климата. По словам эксперта, человечество не успевает привыкнуть к изменениям погодных условий, так как они меняются быстрее. Эдельгериев напомнил о данных Росгидромета, которые указывают, что изменение климата на российской территории происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру.