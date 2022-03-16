Россиянам дали совет насчет покупки семян овощей

Представитель Союза садоводов России посоветовал при покупке изучать пакет с семенами

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова предупредила о риске покупки семян у продавцов, а не у производителей. По ее словам, в не фирменных пакетиках могут содержаться просроченные семена или смесь из разных сортов, требующих разного ухода. В разговоре с «Лентой.ру» она дала садоводам советы, как не столкнуться с некачественной продукцией.

Продавец может закупать семена где захочет, рассказала Бурякова. Например, просроченный продукт по бросовой цене за границей. Никакой ответственности за это продавец нести не будет, сообщила представитель Союза садоводов России. Главные риски покупки семян не от производителя заключаются в том, что в дальнейшем такая посевная продукция не прорастет и не даст урожая, сообщила эксперт.

Бурякова рассказала, как можно отличить по пакетику продукт от производителя от фальсификата.

«Когда мы смотрим на лицевую сторону пакетика, где картинка, там обязательно должны присутствовать название компании, которая производит семена, логотип, наименование содержимого пакетика, например "Морковь "Принцесса" и часто указывается серия, например "Ленивый огород", "Растения на подоконнике" и так далее», — сообщила специалист.

На оборотной стороне название компании, логотип и наименование содержимого должны дублироваться. Также должен указываться сорт культуры: раннеспелый, среднеспелый или позднеспелый и описание внешнего вида культуры, добавила Бурякова.

«Как правило, производитель на своих пакетиках с семенами дает рекомендации по посеву, что сажать в виде рассады, что в грунт, и по дальнейшему использованию культур. То есть, что лучше есть свежим, что больше подходит для консервации, что лучше хранится и прочее», — заключила она.

Обязательным атрибутом пакетика семян от производителя является указание полного адреса с индексом и контактные данные компании, поделилась Бурякова. «И, естественно, должна стоять такая строка: "соответствует ГОСТ". И также обязательно указывается количество семян или в граммах или в штуках, номер партии и срок годности. Даже такое изучение пакетика в принципе минимизирует риски покупки некачественного посадочного материала», — заключила она.

Ранее Бурякова заявила о росте спроса на семена овощей и зелени в последние годы. «Началось все с ограничений в связи с режимом повышенной готовности из-за COVID-19. Спрос на семена с тех пор растет, а сейчас люди покупают семена еще охотнее», — высказалась представитель Союза садоводов России.