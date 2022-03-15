В России заметили рост спроса на семена овощей и зелени

Представитель Союза садоводов России Бурякова заявила о росте спроса на семена

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова заявила о росте спроса на семена овощей и зелени в последние годы. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Бурякова заявила, что рост спроса на семена наблюдается уже третий год. «Началось все с ограничений в связи с режимом повышенной готовности из-за COVID-19. Спрос на семена с тех пор растет, а сейчас люди покупают семена еще охотнее», — высказалась представитель Союза садоводов России.

Специалист отметила, что больше покупать семена стали не только держатели дач и огородов, но и те, кто живет в квартирах.

Для выращивания культур в домашних условиях также требуется подготовка, как и для взращивания культур на земле, подчеркнула Бурякова. Она перечислила овощи, которые лучше всего смогут прижиться на подоконнике.

«Есть много культур, в том числе помидорчиков каких-нибудь, которые можно выращивать дома и поддерживать урожайность. Также микрозелень можно выращивать круглогодично. Ту же зелень, вроде укропа и петрушки, тоже можно выращивать круглый год дома», — поделилась специалист.

Ранее стало известно, что урожай в 2022 году может оказаться заметно ниже, чем в предыдущие годы, из-за проблем с химикатами для защиты растений. Российские фермеры предупредили, что резкое снижение курса рубля и проблемы с логистическими цепочками приводят к тому, что закупить их в необходимом объеме пока невозможно.