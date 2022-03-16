Мужчины оценили фигуры пробегающих мимо женщин и подверглись критике в сети

Австралийка высказала недовольство мужчинам, которые оценивали фигуру бегущих мимо женщин

Австралийцы решили пошутить над женщинами, которые занимаются спортом, и подверглись критике в сети. Материал на эту тему публикует ABC.

Жительница Перта Элизабет (Elizabeth) рассказала, что отправилась на пробежку в район Скарборо, где заметила троих мужчин, сидящих на стульях с белыми табличками в руках. Выяснилось, что горожане оценивали фигуры пробегающих мимо девушек, выставляя им баллы от 1 до 10. Кроме того, они свистели и выкрикивали комплименты понравившимся спортсменкам.

Собеседница издания посчитала поведение мужчин непристойным, поэтому решила заснять их на видео и высказать свое недовольство. «Вы вообще знаете, как некомфортно тем, кого вы оцениваете?» — крикнула она в ролике. Герои кадров, в свою очередь, прикрыли лица табличками и промолчали.

«Я считаю, что таких людей нужно стыдить, иначе они будут продолжать относиться к женщинам как к вещам! К сожалению, эти мужчины вряд ли послушали меня, поэтому всем отцам я советую проводить беседы с сыновьями. Иначе девушки будут постоянно чувствовать себя в опасности из-за таких особ», — высказалась австралийка в интервью изданию.

Ранее другая девушка случайно сняла непристойную реакцию мужчин на ее фигуру на тренировке. 21-летняя Луна Монтана объяснила, что решила снять на видео свое первое занятие по фигурному катанию. Во время обработки отснятого материала девушка услышала, как за кадром двое взрослых мужчин обсуждают ее фигуру.