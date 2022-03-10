Девушка случайно засняла непристойную реакцию мужчин на ее фигуру на тренировке

Американка записала непристойный разговор мужчин о ее внешности во время занятия на катке

Жительница Калифорнии случайно записала непристойную реакцию мужчин на ее внешность во время тренировки на катке. На опубликованный на ее YouTube-канале ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 21-летняя Луна Монтана объяснила, что решила заснять на видео свое первое занятие по фигурному катанию. Так, во время обработки отснятого материала девушка услышала, как за кадром двое взрослых мужчин обсуждают ее фигуру.

«Я не могла поверить своим ушам», — пожаловалась американка. В видео слышен разговор зрелых собеседников, которые произносили следующие фразы: «Трудно не обращать внимание», «Знаешь, она наполовину голая. Ей всего 15 лет. Я имею в виду, что она выглядит на 15, но ей, вероятно, 17», «Когда ты молодая женщина, ты, вероятно, хочешь показывать свою сексуальность», «Я стараюсь не смотреть, потому что предполагаю, что все здесь слишком молоды», «Я могу помечтать о них, но это все, что в моих силах. Это нехорошо, мне 52 года, я женат».

Монтана рассказала, что на тренировке была одета в черный облегающий костюм, состоящий из кроп-топа и брюк с расклешенными штанинами. Девушка призналась, что ее испугало услышанное, поэтому на следующие занятия она планирует приходить в мешковатой одежде.

Пользователи сети раскритиковали поведение мужчин в комментариях под публикацией. «Самое ужасное, что это чьи-то отцы», «Тот факт, что 52-летний мужчина открыто говорит о том, что его привлекают 17-летние девочки, вызывает у меня отвращение», «А представьте, сколько подобных вещей говорят мужчины, которые не записаны на видео», «Меня сейчас стошнит. Это ужасно», — возмущались юзеры.

В ноябре 2021 года телезвезда пожаловалась на непристойные сообщения мальчиков на ее фото в бикини. 24-летняя Зара Макдермотт, которая регулярно участвуют в откровенных рекламных кампаниях и фотографируется в бикини и нижнем белье, рассказала, что регулярно читает противоречивые комплименты от детей. По ее словам, мальчики обращаются к ней с просьбами заняться сексом. «Я в шоке, ведь им всего 11 лет», — заявила она.

