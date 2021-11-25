Телезвезда пожаловалась на непристойные сообщения мальчиков на ее фото в бикини

Звезда реалити-шоу Love Island, модель Зара Макдермотт (Zara McDermott) пожаловалась на непристойные сообщения, которые она получает от несовершеннолетних в соцсетях. На эту тему она высказалась в документальном фильме Uncovering Rape Culture на BBC.

24-летняя Макдермотт, которая регулярно участвуют в откровенных рекламных кампаниях и фотографируется в бикини и нижнем белье, рассказала, что регулярно читает противоречивые комплименты от детей. По ее словам, мальчики обращаются к ней с просьбами заняться сексом. «Я в шоке, ведь им всего 11 лет», — заявила она.

Телезвезда считает, что подобные сообщения — обратная сторона ее работы в модельной индустрии. «Моя работа дает мне возможность путешествовать и участвовать в гламурных съемках, однако мои снимки в откровенных нарядах доступны всем, из-за чего я часто становлюсь жертвой онлайн-домогательств», — заключила знаменитость.

В июне украинка с полутораметровыми волосами раскрыла неприличные просьбы мужчин в сети. Катерина Демерс, которая на данный момент проживает в Великобритании, заявила, что часто оказывается в центре нежелательного внимания благодаря своей прическе. Она объяснила, что нередко получает пошлые комплименты от незнакомцев.