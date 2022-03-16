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Умер актер из «Аритмии» и «Гоголя» Евгений Сытый

Российский актер театра и кино Евгений Сытый умер на 53-м году жизни

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Умер российский актер театра и кино Евгений Сытый. Об этом сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова в среду, 16 марта.

«Сегодня после тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года. Он никогда не учился на артиста, просто был им — талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным», — говорится в некрологе.

В сообщении театра также отмечается, что в последние годы Сытый болел, но продолжал работать. Прощание с артистом состоится 18 марта, в 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен в Кемеровской области.

Евгений Костюков (настоящая фамилия) родился 23 мая 1969 года в городе Белово Кемеровской области. Окончил горно-электромеханический факультет Кузбасского политехнического института. Он играл и ставил спектакли в кемеровском театре «Ложа». В 2014 году режиссер Александр Молочников пригласил актера в свою дебютную работу в МХТ «19.14». Позже Сытый стал выступать на сцене МХТ имени Чехова. Евгений Сытый также сыграл в десятках фильмах. Широкому зрителю он наиболее известен по таким картинам, как «Большая поэзия», «Свободное плавание», «Аритмия», «Гоголь» и другим.

Сергей Равин
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