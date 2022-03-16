Гришковец раскрыл причину смерти актера Сытого

Драматург и музыкант Евгений Гришковец сообщил, что актер Евгений Сытый умер от рака

Начало событий в новости Умер актер из «Аритмии» и «Гоголя» Евгений Сытый

Российский драматург и музыкант Евгений Гришковец раскрыл причину смерти актера Евгения Сытого. Слова Гришковца приводит «Газета.Ru».

«Его не стало сегодня, 16 марта. Он тяжело болел. У него был рак. Он мужественно с ним боролся и продолжал играть», — рассказал 55-летний писатель. Гришковец назвал Сытого артистом «абсолютного, могучего, народного дарования».

«Единственный, с кем его можно было бы сравнить, это Евгений Леонов», — добавил Гришковец.

О смерти актера Евгения Сытого стало известно ранее в среду, 16 марта. Он скончался на 53-м году жизни.

Евгений Костюков (настоящая фамилия) родился 23 мая 1969 года в городе Белово Кемеровской области. В 1991 году он стал артистом кемеровского театра «Ложа», основанного Гришковцом. С 2014 года выступал на сцене МХТ имени Чехова, сыграл в десятках кинокартин. Широкому зрителю он наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Аритмия», «Гоголь», «Большая поэзия», «Свободное плавание» и другим.

