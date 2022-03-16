Премьер Словении рассказал о «защищающих европейские ценности» украинцах

Премьер Словении Янша: Украина в настоящий момент защищает европейские ценности

Украина является членом европейской семьи и в настоящий момент сильнее всех защищает ее ценности, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, пишет ТАСС.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, который встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении, Янша уточнил, что государства вместе смогут справиться с ситуацией. «По моему мнению, в настоящий момент абсолютно точно, что Украина является страной, которая сильнее всех защищает европейские ценности», — рассказал премьер. Он призвал украинцев оставаться смелыми.

Политик добавил, что Словения поддерживает желание Украины вступить в Евросоюз. «Мы совершенно точно поддерживаем то, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС как можно скорее», — добавил он.

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).