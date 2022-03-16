Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянку заподозрили в накачивании детей транквилизаторами ради отдыха

Россиянку заподозрили в накачивании четверых детей снотворным ради отдыха в Ленобласти

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Волосовском районе Ленинградской области 39-летнюю россиянку заподозрили в накачивании четверых несовершеннолетних транквилизаторами ради отдыха. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что 15 марта детей госпитализировали с признаками отравления лекарственным препаратом, обладающим снотворным действием. В больницу попали дети трех, шести, девяти и четырнадцати лет.

По данным следователей, женщина минимум два года избивала несовершеннолетних. После их отравления СКР начал проверку. Пострадавшие находятся в больнице, позднее их переместят в ресурсный центр.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае женщина, взявшая под опеку двух детей, избивала их резиновым шлангом, металлическим совком, ремнем и кулаками. Детей изъяли из семьи после того, как они обратились в органы опеки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россию официально исключили из Совета Европы
Раскрыты условия успешного отдыха россиян летом
Аксенов назначил награду за поимку призывавшего убивать русских детей журналиста
Дайан Крюгер рассказала о неуместном поведении продюсера фильма «Троя»
В Риге прошел марш памяти Латышского легиона СС
Ценам на жилье предсказали падение
Кадыров обратился к зарезервировавшему Илону Маску канал в Telegram Дурову
Студентка московского вуза обвинила тренера по йоге в домогательствах
Европейские автозаводы пострадали из-за нехватки деталей с Украины
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.