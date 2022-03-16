Россиянку заподозрили в накачивании детей транквилизаторами ради отдыха

Россиянку заподозрили в накачивании четверых детей снотворным ради отдыха в Ленобласти

В Волосовском районе Ленинградской области 39-летнюю россиянку заподозрили в накачивании четверых несовершеннолетних транквилизаторами ради отдыха. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве рассказали, что 15 марта детей госпитализировали с признаками отравления лекарственным препаратом, обладающим снотворным действием. В больницу попали дети трех, шести, девяти и четырнадцати лет.

По данным следователей, женщина минимум два года избивала несовершеннолетних. После их отравления СКР начал проверку. Пострадавшие находятся в больнице, позднее их переместят в ресурсный центр.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае женщина, взявшая под опеку двух детей, избивала их резиновым шлангом, металлическим совком, ремнем и кулаками. Детей изъяли из семьи после того, как они обратились в органы опеки.

