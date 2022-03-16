Минобороны России отчиталось о двух сбитых за сутки украинских Су-25

Минобороны России сообщило о сбитых за сутки Су-25 и МиГ-29, принадлежащих ВСУ

За минувшие сутки российская авиация и средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 в районе Новая Быковка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, ведомство отчиталось о четырех сбитых беспилотных летательных аппаратах, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее 16 марта Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области. По данным ведомства, российским военным удалось уничтожить совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.