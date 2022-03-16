Академик РАО оценил методику обучения Теплякова словами «грамотная работа»

Академик РАО Ямбург заявил, что методы обучения Теплякова грамотны и в то же время опасны

Методы обучения Евгения Теплякова, отца девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, являются грамотной работой на методическом и психологическом уровне, но в то же время они могут быть опасными. Такое мнение выразил заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Евгений Ямбург, его слова приводит KP.RU.

«Указанные показатели позволяют детям читать 100-300 страниц в день, что эквивалентно сотням книг в год. Школьная программа — это примерно 100 учебников», — приводит газета слова Теплякова.

Ямбург считает, что, как только ребенок начнет читать быстрее 70 слов в минуту, он сможет пересказывать текст. «Речь идет о том, что начиная с 3-3,5 года можно приноровить вкус и интерес к чтению. Что делалось испокон веков в разных педагогических системах, которые существовали еще до революции», — оценил методы обучения академик РАО.

Он отметил, что такой процесс помогает развить воображение и познакомиться с окружающим миром, но в то же время может быть очень опасным для детей. По словам специалиста, ребенку нужно читать не на скорость, а медленно и вдумчиво. «Я коллег не критикую, но опора на эти скоростные вещи срывает нервную систему ребенка. Фактически мы начинаем гнать детей в детском саду и вплоть до выпускного класса. И воспитываем невротиков и психотиков», — объяснил Ямбург.

Академик отметил, что всех детей по методике Теплякова учить не стоит — все зависит от психоневрологического состояния ребенка, а также от его индивидуальных особенностей. Ямбург посоветовал обратиться к психологу перед тем, как использовать данную методику.

Ранее Тепляков запретил дочери оказывать какую-либо психологическую помощь президенту США Джо Байдену в связи с антироссийской политикой Вашингтона. Мужчина подчеркнул, что Алиса не будет принимать оплату от клиентов в долларах и евро.