Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Отец девятилетней студентки МГУ «ввел санкции» против Байдена

Отец Алисы Тепляковой запретил ей помогать президенту США из-за антироссийской политики
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой запретил дочери оказывать какую-либо психологическую помощь президенту США Джо Байдену с 00:00 часов 14 марта текущего года из-за антироссийской политики. О «введенных санкциях» в отношении зарубежного политика Евгений Тепляков рассказал в своем блоге.

Россиянин также подчеркнул, что студентка-вундеркинд не будет принимать оплату от клиентов в долларах и евро.

Под аналогичные «санкции» Алисы Тепляковой попали королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Материалы по теме:
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров раскритиковал «китайские» методы воспитания в семье Тепляковых.

Ранее в KP.RU сообщили, что братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Глава семейства Евгений Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.

Профессор убежден, что успехи китайского образования связаны не с тем, что дети обладают какими-то уникальными когнитивными способностями вследствие того, что тренировали мозг. Американцы часто объясняют успех модельных меньшинств, в частности китайцев и корейцев, не сильными когнитивными навыками, а усидчивостью и гибкостью в социальном общении, подчеркнул профессор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ДНР назвали число погибших при падении обломков ракеты в Донецке
Обвиняемый показал на видео обстоятельства убийства модели в московском отеле
Ведущая Первого канала ответила на слух о закрытии популярного шоу
Крупнейший производитель шин приостановит производство в России
В «Макдоналдсе» объяснили появление работающих после закрытия сети ресторанов
Министра по интеграции Грузии в Евросоюз предложили выбрать из оппозиционеров
В ДНР сообщили о кассетном заряде в летевшей к Донецку ракете ВСУ
На Украине запретили продавать и покупать недвижимость
Астрономы обнаружили новую радиогалактику
Мария Шукшина назвала покидающих Россию звезд рептилиями
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.