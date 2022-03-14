Отец девятилетней студентки МГУ «ввел санкции» против Байдена

Отец Алисы Тепляковой запретил ей помогать президенту США из-за антироссийской политики

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой запретил дочери оказывать какую-либо психологическую помощь президенту США Джо Байдену с 00:00 часов 14 марта текущего года из-за антироссийской политики. О «введенных санкциях» в отношении зарубежного политика Евгений Тепляков рассказал в своем блоге.

Россиянин также подчеркнул, что студентка-вундеркинд не будет принимать оплату от клиентов в долларах и евро.

Под аналогичные «санкции» Алисы Тепляковой попали королева Великобритании Елизавета II, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Ранее профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров раскритиковал «китайские» методы воспитания в семье Тепляковых.

Ранее в KP.RU сообщили, что братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Глава семейства Евгений Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.

Профессор убежден, что успехи китайского образования связаны не с тем, что дети обладают какими-то уникальными когнитивными способностями вследствие того, что тренировали мозг. Американцы часто объясняют успех модельных меньшинств, в частности китайцев и корейцев, не сильными когнитивными навыками, а усидчивостью и гибкостью в социальном общении, подчеркнул профессор.