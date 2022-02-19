Названа опасность псевдокитайской системы учебы в семье 9-летней студентки МГУ

Избранная в семье девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой псевдокитайская система учебы базируется на жестких элементах воспитания, приводящих к психологической перегрузке детей. Опасность таких методов назвал в разговоре с «Лентой.ру» профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров и раскритиковал их, отметив, что они вряд ли имеют много общего с традиционными китайскими подходами к обучению.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в братья и сестры девочки-вундеркинда занимаются по китайской системе раннего развития. Глава семейства Евгений Тепляков увлекся этой методикой, живя в КНР. Его восхищало, что реклама и телешоу там посвящены преимущественно обучению детей.

Я боюсь, что благотворные стороны китайской культуры в семье Тепляковых отсутствуют. А в действительности у них присутствуют жесткие элементы воспитания, которые, в конечном счете, приводят к психологической перегрузке детей. В Китае сейчас очень сильно озабочены тем, что дети перегружены. У них появился существенный запрет на частное образование, в том числе онлайн-курсы. Руководство Китая считает, что бесконечная реклама этих образовательных услуг приводит к перегрузке детей, когда семьи в панике перед будущим набирают разные образовательные предложения Даниил Александров профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Профессор Александров пояснил, что в КНР как таковой особенной системы обучения маленьких детей нет, но есть тренд, который наметился совсем недавно. Способствовали этому, по словам профессора, две тенденции.

Во-первых, в Китае была быстро создана новая экономика, в которой все конкурируют друг с другом, заметил он. Второй фактор основан на демографической политике, которая существовала в стране раньше. Однако сейчас в китайских семьях мало детей, добавил собеседник «Ленты.ру».

Эта система сверхинтенсивного обучения совсем не традиционная, а сложилась в последние два-три десятка лет на пересечении новой конкуренции в экономике и падении числа детей в китайских семьях. Семьи хотят через образование единственного ребенка добиться успеха в новых конкурентных условиях. Конечно, в Китае дети всегда должны запоминать тысячи иероглифов. Дети легко это делают, так как детский мозг буквально впитывает в себя окружающий мир. Безусловно, это производит впечатление, поэтому кажется, что в детей можно засунуть больше информации, чем это обычно делается. Отсюда можно предположить интерес Евгения Теплякова к китайскому опыту Даниил Александров профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в Китае еще сильна традиция, когда младшее поколение заботится о старших. Когда же детей меньше, больше инвестиций нужно вкладывать в одного ребенка. Тем самым, по словам Александрова, его удастся запустить на «орбиту» экономики, чтобы в будущем он позаботился о родителях.

Китайский парадокс связан с тем, что в стране с коллективистской жизнью неожиданно прорвался индивидуализм, в котором человек человеку волк. Все находятся в очень жесткой конкуренции. Все смотрят на то, что люди рядом богатеют быстрее, чем они. Это не очень хорошее положение в стране, потому что современная экономика, в том числе наука, полагает, что главный ресурс — это благополучие людей. Счастливые люди работают лучше. Это стало беспокоить сейчас и китайское руководство Даниил Александров профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Профессор убежден, что успехи китайского образования связаны не с тем, что дети обладают какими-то уникальными когнитивными способностями вследствие того, что тренировали мозг. Американцы часто объясняют успех модельных меньшинств, в частности китайцев и корейцев, не сильными когнитивными навыками, а усидчивостью и гибкостью в социальном общении, подчеркнул профессор.

Ранее девятилетняя студентка Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова прошла независимую оценку в Центре развития педагогики Санкт-Петербурга, где ее признали педагогом-психологом. Документ о профессионализме россиянки опубликовал ее отец Евгений Тепляков.