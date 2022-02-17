Отец девятилетней студентки Тепляковой показал документ о ее профессионализме

Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова прошла независимую оценку в Центре развития педагогики Санкт-Петербурга, где ее признали педагогом-психологом. Документ о профессионализме россиянки ее отец Евгений Тепляков опубликовал на странице во «ВКонтакте».

Согласно свидетельству, студентка психологического факультета МГУ успешно прошла «независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта». Диагностическую работу она написала на 75 баллов из 100.

В Центре развития педагогики Санкт-Петербурга «Ленте.ру» отказались комментировать получение Тепляковой документа.

Ранее отец девочки Евгений Тепляков в семейном блоге написал, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей за час. «Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — сообщил он.

В ответ на это академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что консультации ребенка незаконны, так как они являются эксплуатацией детского труда. В свою очередь психолог Рощин назвал слова Теплякова горячечным бредом и сказал, что студентка не сможет провести консультации из-за отсутствия нужных знаний.