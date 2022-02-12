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Психолог назвал горячечным бредом консультации у Тепляковой за 50 тысяч рублей

Психолог Рощин назвал невозможным консультации Тепляковой из-за отсутствия знаний

Кадр: Первый канал / YouTube

Девятилетняя студентка психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алиса Теплякова не сможет провести консультации из-за отсутствия у нее нужных знаний. Об этом заявил социальный психолог Алексей Рощин, сообщает РЕН ТВ.

Ранее отец девочки Евгений Тепляков в семейном блоге написал, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей.

Больше всего это похоже на горячечный бред, потому что никаких консультаций 9-летняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет. У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике

психолог Рощин

Специалист считает, что девятилетняя россиянка называет слова, которые выучила из учебника, не вникая в их смысл. Помимо этого, Теплякова прошла только первый семестр в университете, где все предметы носят ознакомительный характер.

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У девятилетней студентки также нет жизненного опыта, необходимого психологу — это связано с ее юным возрастом, считает Рощин.

«Надо понимать, что психолог, когда помогает человеку, он никогда не опирается на то, что он прочитал много книжек. Для помощи другому человеку еще необходим адекватный личный опыт. Рассказывая, как людям надо правильно строить семью, отношения с мужем, детьми, психолог представляет себе, что это такое», — заявил специалист.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев задал «один из главных вопросов» отцу 9-летней студентки МГУ. «Как Тепляков учил пятерых детей в одной комнате?» — поинтересовался он.

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Анастасия Шейкина
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