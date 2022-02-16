Онищенко ответил на слова Теплякова о психологических консультациях его дочери

Проведение психологических консультаций девятилетней студенткой Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисой Тепляковой является нарушением российского законодательства. Так ответил на слова отца девочки Евгения заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает «Радиоточка НСН».

Ранее отец девочки Евгений Тепляков в семейном блоге написал, что психологическая консультация у его дочери стоит 50 тысяч рублей за час. «Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются», — сообщил он.

Кто дал право эксплуатировать детский труд? Давайте тогда внесем поправки, что можно эксплуатировать детский труд, при условии, что это гениальный человек, назовем это законом Алисы Тепляковой Геннадий Онищенко

По его словам, Тепляковой могут заплатить за консультацию и прийти на нее из любопытства. Онищенко назвал незаурядной способностью возможность девятилетней студентки освоить всю программу средней школы в таком возрасте.

Ранее психолог назвал горячечным бредом консультации у Тепляковой за 50 тысяч рублей. Он считает, что студентка не сможет провести их из-за отсутствия нужных знаний. «У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике», — сказал специалист.