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В Таиланде придумали способ вернуть туристов в страну

Минздрав Таиланда планирует освободить вакцинированных туристов от сдачи ПЦР-теста

Фото: Matt Hunt / globallookpress.com

Власти Таиланда планируют освободить вакцинированных туристов от сдачи ПЦР-теста для въезда в страну, чтобы стимулировать поток иностранных путешественников в королевство. Об этом пишет Bloomberg.

С такой идеей выступило Министерство здравоохранения Таиланда. Чтобы вернуть иностранных туристов, ведомство также задумало снизить размер обязательного медицинского страхования с 20 до 10 тысяч долларов (с 2,2 до 1,1 миллиона рублей).

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Тем не менее остальные способы и меры контроля за распространением COVID-19, а именно правила въезда по разным туристическим программам (например Test & Go), останутся в силе.

Смягчение требований к иностранным туристам будет обсуждаться рабочей группой по коронавирусу в пятницу, 18 марта. Кроме того, по словам министра здравоохранения Киаттипхума Вонграджита, на заседании поднимут вопрос о дорожной карте для классификации эндемичных вспышек заболевания, что позволит в будущем отказаться от обязательного ношения масок в определенных местах, например, в общественных парках.

Ранее в марте сообщалось, что россияне резко расхотели отправляться на отдых за границу на фоне геополитического кризиса. По данным туроператора «Интурист», объем бронирований путевок за рубеж сократился в 25 раз.

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Дарья Рыбак
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