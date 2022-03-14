Россияне резко расхотели отдыхать за границей

Бронирование туров за рубеж сократилось в 25 раз на фоне ситуации на Украине

Российские путешественники резко расхотели отправляться на отдых за границу на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление туроператоров.

Так, в пресс-службе «Интуриста» рассказали о драматическом сокращении объема бронирований путевок за рубеж — в 25 раз. «В основном сейчас бронируют туры по ближнемагистральным массовым направлениям, где сохранена авиаперевозка. Это Абхазия, Армения, Турция», — рассказали в «Интуристе».

Туроператор Fun&Sun также пожаловался на снижение интереса россиян к заграничным путешествиям, отметив, что из доступных направлений в настоящее время — Турция и ОАЭ. «Провести отпуск в марте можно, например, в Турции. Мы по-прежнему предлагаем туры на курорты Анталийского побережья со своей перевозкой, — уточнили в компании. — Также в марте можно отдохнуть в ОАЭ — у нас есть блоки на регулярных рейсах авиакомпаний Emirates и FlyDubai».

Кроме того, на прямых регулярных рейсах из Москвы Fun&Sun предлагает экскурсионные путевки в Армению, Азербайджан, Стамбул, Катар. С пересадками можно отправиться в Таиланд, на Маврикий, Сейшелы и Мальдивы.

Ранее в марте глава туристической компании Atlantis Holidays в Объединенных Арабских Эмиратах Диана Персан увидела шанс для развития туризма из России в другие страны в санкциях Запада. Глава туристической компании отметила, что отсутствие возможности для российских туристов посещать Европу позволит другим странам, в том числе Эмиратам, принимать их.