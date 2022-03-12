В санкциях Запада увидели шанс для развития туризма из России в другие страны

Глава Atlantis Holidays Персан: санкции Запада привлекут туристов РФ в другие страны

Глава туристической компании Atlantis Holidays в Объединенных Арабских Эмиратах Диана Персан увидела шанс для развития туризма из России в другие страны в санкциях Запада, передает РИА Новости.

На фоне отказа Европы принимать российских путешественников изменится поток между популярными регионами, однако это может привлечь людей в другие направления, уверена эксперт.

«Последствия для туристической индустрии в связи с последними событиями — конфликтом на Украине и введением жестких западных санкций в отношении России — могут быть неоднозначными», — указала Персан, добавив, что прогнозы в долгосрочной перспективе делать преждевременно.

Глава туристической компании в ОАЭ отметила, что отсутствие возможности для российских туристов посещать Европу позволит другим странам, в том числе Эмиратам, принимать их. Она добавила, что в настоящее время наблюдается прибытие россиян, имеющих средства для долгого проживания за границей.

Ранее руководитель Space Travel Артур Мурадян выразил мнение, что введение санкций против России, например, невозможность расплатиться за границей российскими банковскими картами, а также уход из страны крупнейших иностранных поставщиков туруслуг может положительно повлиять на отечественный рынок туризма.

