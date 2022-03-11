Раскрыто положительное влияние санкций на рынок туризма в России

Глава Space Travel Мурадян считает, что у организованного туризма будут новые возможности

Введение санкций против России, например невозможность расплатиться за границей российскими банковскими картами, а также уход из страны крупнейших иностранных поставщиков туруслуг может положительно повлиять на отечественный рынок туризма. Такое мнение выразил руководитель Space Travel Артур Мурадян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам Мурадяна, сложившаяся ситуация открывает новые возможности для организованного туризма, так как только у туроператоров будут каналы проведения стабильных платежей за границу.

«Невозможность самостоятельно забронировать отель или авиабилеты быстро напомнит нашим согражданам о существовании турфирм: теперь внутри страны с агентами туристы рассчитаться смогут, а за границей с иностранными поставщиками — нет», — раскрыл возможный сценарий глава Space Travel.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что будут востребованы не только туристические услуги, но также связанные с эмиграцией, обучением за рубежом и длительным проживанием за границей. При этом специалист уточнил, что в нынешних условиях туроператорам необходимо искать альтернативные каналы платежей через третьи страны, так как из-за отключения российских банков от международных платежных систем иностранные партнеры не могут получить напрямую оплату своих услуг из России.

«Средства со счетов российских туроператоров списываются и дальше начинают "гулять" по банкам третьих стран. Есть случаи, когда платежи на Маврикий ходят по банкам-корреспондентам уже третью неделю и… не возвращаются в Россию. Сейчас, например, платежи даже в Эмираты занимают в среднем десять дней», — рассказал Мурадян.

Ранее в марте российским туристам предложили альтернативный способ оплаты товаров и услуг в зарубежных поездках. Так, путешественникам рассказали о возможности перевыпустить банковские карты с китайской платежной системой UnionPay. Такие карты можно использовать примерно в 180 странах мира, они заменят ушедшие из России Visa и Mastercard.