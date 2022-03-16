Токаев заявил о причастности высокопоставленных лиц к попытке госпереворота

Президент Казахстана заявил, что госпереворот пытались совершить высокопоставленные лица

Среди тех, кто пытался осуществить государственный переворот в Казахстане, были высокопоставленные лица, в том числе силовики и руководители спецслужб. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

Как утверждает политик, в круг заговорщиков входили известные люди, которые решились на измену Родине. По его словам, во время беспорядков они препятствовали действиям правоохранителей и дезинформировали властные органы о ситуации на улицах.

При этом конкретных фамилий или должностей руководителей переворота Токаев не назвал. «Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства», — пояснил он.

Ранее Токаев призвал сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Такая система, считает он, обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.