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Токаев заявил о причастности высокопоставленных лиц к попытке госпереворота

Президент Казахстана заявил, что госпереворот пытались совершить высокопоставленные лица
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Среди тех, кто пытался осуществить государственный переворот в Казахстане, были высокопоставленные лица, в том числе силовики и руководители спецслужб. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

Как утверждает политик, в круг заговорщиков входили известные люди, которые решились на измену Родине. По его словам, во время беспорядков они препятствовали действиям правоохранителей и дезинформировали властные органы о ситуации на улицах.

При этом конкретных фамилий или должностей руководителей переворота Токаев не назвал. «Имела место масштабная, детально разработанная операция для смещения власти, целью которой было смещение высшего руководства», — пояснил он.

Ранее Токаев призвал сменить форму правления в стране и дать больше полномочий парламенту. Такая система, считает он, обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

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Алевтина Запольская
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