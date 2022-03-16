Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму анонсировали планы развития полуострова

В Крыму считают, что полуостров станет транзитной зоной между Кавказом и Причерноморьем

Фото: Pixabay

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что Крым в перспективе впервые может стать транзитной зоной между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья. Такие планы развития он анонсировал РИА Новости.

«Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины», — сказал Константинов.

По словам парламентария, перед полуостровом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад и не мечтали. «А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать», — считает Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас Крым оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы
Фото московского метро времен СССР вызвало споры россиян
В Крыму анонсировали планы развития полуострова
Офтальмолог предупредила об опасности туши для глаз
Доктор Мясников рассказал об опасности популярного микроэлемента
Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море
Российский боец UFC сравнил жизнь в России и США
Жена заключенного в США россиянина заявила о нападках в тюрьме из-за Украины
В Крыму понадеялись на поездки россиян на полуостров через Украину
В России провели учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.