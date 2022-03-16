В Крыму анонсировали планы развития полуострова

В Крыму считают, что полуостров станет транзитной зоной между Кавказом и Причерноморьем

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что Крым в перспективе впервые может стать транзитной зоной между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья. Такие планы развития он анонсировал РИА Новости.

«Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины», — сказал Константинов.

По словам парламентария, перед полуостровом открываются новые горизонты, о которых еще месяц назад и не мечтали. «А теперь мы обязаны их оперативно и с максимальной выгодой для себя использовать», — считает Константинов.

Ранее Константинов сообщил, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины. По его словам, сейчас Крым оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории.