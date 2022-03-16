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Крым заявил о возобновлении экономических отношений с Херсонской областью

Парламентарий Крыма сообщил о возобновлении экономических отношений с Херсонской областью

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что полуостров возобновляет экономические отношения с Херсонской областью Украины.

«Один запуск Северо-Крымского канала чего стоит. По мере того как фронт будет от нее отодвигаться, они неизбежно будут нарастать. И это будут не только экономические отношения», — заявил Константинов. По его словам, сейчас Крым оказывает своим соседям гуманитарную помощь, однако это только начало его участия в процессе денацификации этой территории.

«Кстати, в денацификации других освобожденных территорий бывшей Украины мы тоже обязательно поучаствуем», — добавил парламентарий.

По его словам, с Херсонской областью у Крыма были традиционные и очень органичные связи. «Херсон всегда поставлял фрукты и овощи в период активного курортного сезона, а Крым всегда поставлял рис, например, или вино и много другое», — подчеркнул он.

Ранее Константинов сообщил, что полуостров восстановит все железнодорожные ветки, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной. Также глава крымского парламента заявил, что в Крыму восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины.

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Марина Совина
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