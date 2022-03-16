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Крым восстановит все железнодорожные ветки с Украиной

Глава парламента Крыма сообщил о восстановлении всех железнодорожных веток с Украиной

Фото: Pixabay

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что полуостров восстановит все железнодорожные ветки, ранее связывавшие Крым и Херсонскую область Украины и уничтоженные украинской стороной.

«Уже сейчас оно восстанавливается. А в дальнейшем обязательно будет восстановлен транзит через Херсонщину — в сторону Одессы и Харькова», — сообщил Константинов.

Также глава крымского парламента пояснил, что восстановят и вторую железнодорожную ветку, идущую на юго-восток Украины. «Восстанавливаться будет все. Я уже об этом сказал: это наши коммуникации, созданные потом и кровью наших предков», — заявил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что удалось восстановить техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона. Он пояснил, что по этому маршруту доставляют гуманитарную помощь, а также стройматериалы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры на Украине.

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Марина Совина
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