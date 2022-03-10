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В Крыму сообщили о восстановлении железной дороги в Херсон

Глава Крыма Аксенов заявил о восстановлении железнодорожного движения до Херсона

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удалось восстановить техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава российского полуострова Сергей Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что по этому маршруту доставляют гуманитарную помощь, а также стройматериалы, необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры на Украине.

Это наглядная демонстрация того, что Россия помогает людям, а не прикрывается ими как живым щитом, подчеркнул Аксенов.

Украина в конце декабря 2014 года прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киевские власти уверяли, что мера носит временный характер, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Общественная палата России направила 6,5 тонн на Донбасс и в освобожденные районы Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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