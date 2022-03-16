Захваченную военную технику западных стран передали республикам Донбасса

Народной милиции ДНР и ЛНР передали захваченную военную технику Украины

Захваченную военную технику и вооружения, которые поступили Украине от западных стран, передали подразделениям народной милиции республик Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В арсенал военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поступили танки и бронетехника, которые были оставлены на своих позициях и складах отступающими украинскими военными.

«Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используется для освобождения и защиты территории народных республик», — сообщили в министерстве. Там добавили, что бойцы проходят специальные курсы обучения и переподготовки для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российская авиация и средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) сбили два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 в районе Новая Быковка.