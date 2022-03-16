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Путин заявил о попытках Запада убедить граждан винить в трудностях Россию

Путин заявил, что западные страны пытаются убедить граждан винить в своих трудностях РФ

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Западные страны пытаются убедить своих граждан в том, что их трудности — результат действий России, однако это является ложью, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства обратился к людям на Западе. По его словам, их настойчиво пытаются убедить, что в негативном эффекте от санкций виновата Россия, однако это все из-за политики западных стран.

«Все это ложь, а правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств», — подчеркнул президент России.

Ранее глава государства заявил, что появление российских войск под Киевом не связано с планами оккупации Украины. По его словам, город на протяжении восьми лет саботировал мирное урегулирование конфликта в Донбассе, население которого все это время подвергалось настоящему геноциду.

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Сергей Истомин
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