В Японии после мощного землетрясения зафиксировали цунами

В японской префектуре Мияги отмечено цунами высотой около метра

В японской префектуре Мияги после мощного землетрясения зафиксировано цунами высотой около метра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

По данным телеканала NHK, премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил направить все силы правительства на помощь районам, пострадавшим от землетрясения. Отмечается, что он обязал выяснить ситуацию на местах и предоставить гражданам точную информацию.

В среду, 16 марта, на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 7,3. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.