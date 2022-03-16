Мощное землетрясение произошло в Японии

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, объявлено предупреждение о цунами

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение. Об этом в среду, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.

Как отмечается, магнитуда подземного толчка составила 7,3. Очаг залегал на глубине 60 километров. Землетрясение ощущалось в северных и северо-восточных регионах Японии, а также в Токио.

В стране объявлено предупреждение о цунами. По прогнозам сейсмологов, первые волны достигнут префектур Мияги и Фукусима на северо-восточном побережье через 10-15 минут. Местных жителей просят не приближаться к береговой линии.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

11 марта 2011 года в Японии произошло сильнейшее в ее истории землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Тогда от стихийного бедствия также пострадали северо-восточные префектуры, в том числе Фукусима и располагающаяся там АЭС «Фукусима-1». В результате землетрясения на станции вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности.