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Посольство России оценило новый пакет санкций США

Посольство РФ заявило, что санкции США загоняют отношения Москвы и Вашингтона в тупик

Фото: Pixabay

Посольство России в США в своем Telegram-канале оценило новый пакет американских антироссийских санкций, введенный 15 марта и заявило, что подобные решения загоняют отношения Москвы и Вашингтона в тупик.

«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве добавили, что Россия не оставит без внимания и ответа «подобные выпады».

15 марта Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии. В американском ведомстве сообщили, что новые ограничения Вашингтона коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

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Марина Совина
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