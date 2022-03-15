США ввели санкции против военного руководства России

Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии

США ввели новые санкции против России, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского Минфина.

В ведомстве сообщили, что новые ограничения Вашингтона коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Всего ограничения были введены в отношении более чем 350 российских физических и юридических лиц.