Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США ввели санкции против военного руководства России

Минфин США ввел санкции в отношении 15 физических лиц из России и Белоруссии
Юнус-Бек Евкуров

Юнус-Бек Евкуров. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США ввели новые санкции против России, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского Минфина.

В ведомстве сообщили, что новые ограничения Вашингтона коснулись заместителей министра обороны России Юнус-Бека Евкурова и Алексея Криворучко. Кроме того, под новые рестрикции попали главы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта» Дмитрий Шугаев и Александр Михеев.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Всего ограничения были введены в отношении более чем 350 российских физических и юридических лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
Оператор американского канала погиб под Киевом
Россиянам пообещали теплый апрель
Кандидат в президенты Франции объяснил желание быть похожим на Путина
Украина разрешила выпускать мирных жителей из зоны спецоперации только на запад
Турция провела переговоры с Украиной
Робота Федора назвали бесполезным на МКС
На Украине задержали попавшего под санкции Зеленского вора в законе
CAS отклонил апелляцию России на решение отстранить клубы от соревнований
Мишустин приостановил соглашение с Бермудами по надзору за самолетами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.