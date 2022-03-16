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Российские шинные заводы начали останавливать работу

«Ъ»: в России заводы по производству шин начали останавливать производство

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Сразу несколько крупных заводов по производству шин в России приостановили работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, работу продолжают пока только завод Pirelli и Nokian Tyres, пишет «Коммерсантъ».

При этом поставки идут только на рынок, для первичной заводской комплектации шины больше не отгружаются. Источник издания на рынке утверждает, что дефицита летней резины, скорее всего, не возникнет, потому что продукция была заранее отгружена на склады. Высокий спрос на зимнюю резину мог сказаться на выпуске летнего ассортимента, но вряд ли критично.

Поможет ситуации и импорт, который в 2021 году вырос на 30 процентов. В том числе завозили продукцию и из Китая. Поставки шин из Европы, скорее всего, остановятся из-за санкций, введенных 15 марта, хотя в этом случае возможны разночтения. Пока непонятна планка по стоимости ограничений — от 300 евро или от 5 тысяч евро.

Как отмечается в материале, ситуация с производством шин быстро меняется и может зависеть от работы автозаводов. Если те возобновят работу, то шинникам могут грозить штрафы.

При этом сами производители объясняют остановку не только ситуацией на Украине, но и логистическими проблемами. В Michelin говорят об отсутствии необходимого сырья и полуфабрикатов, а в Bridgestone, чье производство прекращается с 18 марта, сообщили о проблемах из-за перебоев в цепочке поставок и логистике, а также волатильности валюты. Собеседник «Ъ» добавляет, что отдельные проблемы возникли из-за натурального каучука, которого нет в России, и «широкого перечня химии».

Сергей Удалов из «Автостата» отметил, что проблемы с шинами в России начались еще в прошлом году из-за подорожания сырья. В настоящее время они резко усугубились, а кроме того, многие иностранные заводы ориентировались на экспорт, более невозможный. Впрочем, по мнению эксперта, с летним ассортиментом возникнуть серьезных проблем не должно.

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Платон Щукин
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